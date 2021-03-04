日本UNIQLO、GU全商品將降價9%左右

根據《Nikkei Business》報導，日本成衣界龍頭迅銷 (9983-JP) 表示，旗下 UNIQLO 在日本當地的所有商品價格，將從 3 月 12 日起全面調降約 9.1%。

原因在於日本政府規定從 2021 年 4 月起，店家的商品價格標示都必須是包含消費稅的價格，UNIQLO 採取降價方式因應，目前的未稅價格標籤仍將繼續使用。此外，同屬迅銷集團的快時尚品牌 GU 的所有商品，在日本當地的售價幾乎也都同樣調降 9.1%。

消費稅調漲在 2013 年 10 月上路之後，日本的消費稅轉嫁對策特別處置法，就以特例方式允許價格標籤不用標示含稅價格。不過這項作法將於 2021 年 3 月底到期，各家零售業者自 4 月開始，就有義務在商品上頭標示含稅售價，讓消費者能一目瞭然。

UNIQLO 與 GU 目前都採用未稅價格。從 4 月起，例如現在標示「3990 日圓」的商品，標價就必須改為消費者實際支付含稅售價「4389 日圓」。雖然「3990 日圓 (含稅價 4389 日圓)」這類標價方式也通用，但迅銷似乎認為與其改變價格標示，不如調降商品價格並且持續使用目前的價格標籤，對消費者來說更簡單易懂。

從前 UNIQLO 與 GU 的價格標籤，都採「XXX 日圓 + 消費稅」的方式。不過最近多數商品所使用的價格標籤，都已去掉「+ 消費稅」的字樣。這也大概是迅銷公司決定降價的最大理由。