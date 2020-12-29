線上購物強勁 美最大貨櫃港下半年貨運量大增

自今年上半年開始，通過美國最大貨櫃港洛杉磯港 (Port of Los Angeles) 的貨運量大幅增加，反映出該港口業務量的反彈和消費者習慣的改變。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 於週一 (28 日) 接受媒體採訪時表示，2020 年下半年，到達洛杉磯港的貨運量較今年上半年增長了 50%，裝載貨物的船停泊在海上等待碼頭開放的狀況十分常見，主要受惠於美國消費者購物習慣所有改變。「我們不是在購買服務，而是在購買商品。」Seroka 說道。

貨運量的激增，使得港口供應鏈緊張，與春季形成鮮明的對比，在當時，新冠肺炎疫情衝擊下，全球經濟陷入衰退，貨運量急劇下跌。

在各國推行居家防疫的情形下，零售商的線上訂單和電子商務業務強勁，也導致全美各港口卸貨拖延並且倉儲空間面臨短缺。

Seroka 表示，洛杉磯港預期需求將持續增加。在過去的二十年中，該港口一直是北美最繁忙的貨櫃港口，佔美國總貨運量的 17%。

據洛杉磯港務局的數據顯示，洛杉磯港在 11 月的貨櫃吞吐量為 88 萬 9,746 個 TEU(20 呎標準貨櫃)，與去年同期相比，增加了 22%。

其中，進口量達到 46 萬 4820 個 TEU，出口量則是減少了 5.5% 至 13 萬 917 個 TEU。在過去 25 個月中，出口量在 23 個月中皆呈現下跌。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，自 8 月份以來，每月平均貨櫃吞吐量接近 93 萬個 TEU。今年下半年持續看到這樣的漲幅很不尋常。不過，他認為 2020 年本來就不是正常的一年。

Seroka 也補充表示，隨著消費者因防疫限制繼續留在家中並購買商品而非服務，預計港口的吞吐量強勁將再持續至少幾個月至明年。