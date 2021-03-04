Strategy Analytics：2020年全球智慧音箱銷量突破1.5億台 創歷史新高

根據 Strategy Analytics 最新發布的研究報告顯示，儘管新冠肺炎 (Covid-19) 疫情對大多數市場造成衝擊，但全球智慧音箱的銷量在 2020 年仍創下新高，超過 1.5 億台。

報告中表示，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 等在重要的聖誕購物季推出新型號商品，為艱難的一年帶來了樂觀的結果。

從各品牌來看，受惠於 Prime Day 的延遲和強勁的季節性需求所推動，亞馬遜的 Echo 智慧音箱在連續兩季銷量下跌後，在第四季恢復了成長，亞馬遜在第四季的市占率達到 28.3%，位居第一。

谷歌則以 22.6% 的市佔率排名第二，不過出貨量與去年同期相比略有下跌。百度和阿里巴巴在 2020 年也表現強勁，均實現了兩位數的強勁成長。蘋果表現也相對出色，該公司在 11 月推出了售價為 99 美元的 HomePod Mini 後，該公司在第四季全球智慧音箱市場中的出貨量年增了 74%，市佔率達到了創紀錄的 7.8%，好於 2019 年的 4.7%。

智慧音箱總監 David Watkins 表示，考量到今年智慧音箱市場面臨的所有障礙，第四季表現良好。Prime Day 購物活動的推延，推動了年底需求的成長，如果不是因為零件供應短缺，市場的情況將會更好。

Watkins 也說道，隨著全球電子元件短缺的問題持續，預計在 2021 年初期相關庫存將保持緊張。假若智慧音箱製造商能夠度過難關，那麼隨著中國持續復甦以及目前智慧音箱滲透率較低的歐洲、亞洲和拉丁美洲市場的成長機會，有望在 2021 年出現良好表現。