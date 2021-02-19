網購貨運成本恐不斷升高！分析師：宜改用網購自取、第三方送貨

投行 Jefferies 報告指出，全美各地的送貨成本一直在上升，且預計會隨著新冠疫情繼續上升，這對零售商來說無疑是嚴重阻力。

Jeffries 分析師 Janine Stichter 在報告中指出，「由於電商滲透率激升，拉高近期的出貨成本，造成供需巨大失衡，使承運商載貨能力受限。」他基於與聯邦快遞前高管、諮詢公司 Last Mile Experts 北美管理合夥人 Dean Maciuba 的談話做出上述評論。

消費者預期快速的免運服務，但這對許多零售業者來說是個越來越沉重的負擔，尤其是那些因疫情而長時間關店的零售商。尤其是中型零售商更岌岌可危，因為多數業者沒有能力實施足夠強大高效的運輸策略，以對應快速交貨的需求。

Stichter 指出，這壓力來源主要來自亞馬遜 (AMZN-US)，因其 Prime 2 日出貨、一日到貨、當日到貨等運送服務太知名，讓消費者習慣了快速又免費的送貨服務，即使有些人根本不需要或不想要這麼快收到。

Maciuba 表示，去年假日期間的網購量沒有到達如預期般高峰，他推測運送業者將尋求方法彌補財務損失，因為他們為了迎接激增的需求而投資建設基礎設施，結果預期激增的需求卻沒有實現。另一方面，零售商可望受益於低於預期的運送成本。

然而，聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 等運送業者為了迎接假期激增的假單實施了假日附加費，該費用卻沒有取消，Maciuba 預測，除了運送費用通常每年調漲 5%-6%，該附加費可能也會成為新常態趨勢。

聯邦快遞近期宣布，Express 和 Ground 每週託運包裹量超過 3 萬個的客戶加收高峰附加費，週一起每個包裹附加 30 美分費用。

Maciuba 表示，運輸業者想對抗疫情和假期購物季的損失，最佳途徑就是採用替代的交付方式，例如使用網購自取服務、街邊取貨，以及使用 Doordash 或 Shipt 這一類第三方運送 app。