無懼大跌 ARK女股神逢低加碼特斯拉

科技股和高成長股周二 (23 日) 盤中重挫，特斯拉 (TSLA-US) 跌幅一度深達 13%，因提倡破壞式創新而有華爾街新興「女股神」之稱的伍德 (Cathie Wood) 仍選擇逢低加碼，透露自己「大量」買進特斯拉股票。

特斯拉股價連跌四個交易日、今年來漲幅幾乎化為烏有，但方舟投資管理公司 (ARK) 執行長伍德接受彭博訪問時表示，她仍「大量」買進特斯拉，但她並未透露自己操盤的基金買進多少股票。

特斯拉股價周二盤中跌幅一度深達 13%，但到尾盤跌幅收斂為 2.2%，以每股 698.84 美元作收，盤後則翻紅上漲 2.9%。

由伍德管理的旗艦 ARK 創新 ETF(ARKK) 周二也走低，盤中一度大跌 11.8%，尾盤跌幅收斂為 3.3%。當日交易股票爆量創新高，有相當於 49.6 億美元的股票易手，是前一天剛寫下歷史紀錄的兩倍有餘。

ARKK(黑) 和特斯拉 (紅) 周二盤中同步走低。來源: Bloomberg

美債殖利率上升打壓高估值的科技股，伍德看好的成長股周二遭逢沉重賣壓，那斯達克 100 指數一度重挫逾 3%，但這或許也給投資人逢低買進的理由，那斯達克 100 指數在收盤前一度翻紅上漲，儘管終場仍小幅收低 0.2%。

ARK 創新 ETF 目前資產規模 270 億美元，該 ETF 周一下跌 5.8%，寫下開年來最差表現，是女股神少見灰頭土臉的一天。

伍德表示，對自己操盤的基金來說，周二走勢是健康的汰弱留強，「修正是好事，讓我們保持謙遜。我所見過最強盛的牛市，都建立在層層擔憂之上。」

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