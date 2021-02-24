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ARK每日追蹤：再加碼特斯拉1.6億美元！續減持台積電、騰訊

ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 23 日之個股進出明細。

買進 賣出
DSYSJ SPLK
FB TMO
OPEN HIMS
MASS GOOGL
SGFY TCEHY
CMLF Z
BFLY ROKU
ACCD TSM
RPTX SE
U CRM
TXG  
TWTR  
TSLA  
SPOT  
BEAM  
FATE  

週二 (23 日) ARK 旗下基金再度趁勢特斯拉 (TSLA-US) 股價修正，大舉加倉特斯拉，延續週一 (21 日) 耗資約 2 億美元後，週二再砸約 1.6 億美元買進特斯拉。

另外值得留意的是，騰訊 (TCEHY-US) 與台積電 (TSM-US) ADR 已連續多日遭到 ARK 減持，週二並也繼續減持 Splunk (SPLK-US) 近 18 萬股，套現約 2800 萬美元

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