ARK每日追蹤：逆勢加碼特斯拉2億美元！小幅減持百度、台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 22 日之個股進出明細。

買進 賣出 FB SPLK OPEN TWST DSYSJ SDGR SURF CDNA RPTX ROKU REGN BIDU EXAS TSM CMLF MTLS SGFY TCEHY U SSYS TXG SQ TWTR HON TSLA AVAV SPOT ANSS PYPL CRM BEAM HUBS FATE SE RAVN EXPC

ARK 旗下系列基金週一 (22 日) 再次集體趁著特斯拉 (TSLA-US) 股價修正，逆勢加碼特斯拉，共合計買入 27.3 萬股，耗資約 2 億美元。

另外，ARK 亦逆勢加碼 Facebook (FB-US)、推特 (TWTR-US) 等社交媒體。

最後，ARK 也再次逢高小幅減碼站在電動車風口浪尖上的百度 (BIDU-US)，以及晶圓製造龍頭台積電 (TSM-US)。