ARK每日追蹤：逆勢加碼特斯拉2億美元！小幅減持百度、台積電

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 22 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|FB
|SPLK
|OPEN
|TWST
|DSYSJ
|SDGR
|SURF
|CDNA
|RPTX
|ROKU
|REGN
|BIDU
|EXAS
|TSM
|CMLF
|MTLS
|SGFY
|TCEHY
|U
|SSYS
|TXG
|SQ
|TWTR
|HON
|TSLA
|AVAV
|SPOT
|ANSS
|PYPL
|CRM
|BEAM
|HUBS
|FATE
|SE
|RAVN
|EXPC
ARK 旗下系列基金週一 (22 日) 再次集體趁著特斯拉 (TSLA-US) 股價修正，逆勢加碼特斯拉，共合計買入 27.3 萬股，耗資約 2 億美元。
另外，ARK 亦逆勢加碼 Facebook (FB-US)、推特 (TWTR-US) 等社交媒體。
最後，ARK 也再次逢高小幅減碼站在電動車風口浪尖上的百度 (BIDU-US)，以及晶圓製造龍頭台積電 (TSM-US)。