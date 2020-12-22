消費者黏性強！RBC：雖然晚了一步 沃爾瑪還能漲到2021年

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）調升沃爾瑪 (WMT-US) 股票評級，認為疫情期間受益的沃爾瑪也將能在新的一年持續上漲。

沃爾瑪週一開盤走升，但盤中回落，最終僅以 0.01% 升幅作收。

分析師 Scot Ciccarelli 將沃爾瑪股票評價自「符合產業表現」調升至「優於大盤」，並將目標價自 153 美元調升至 170 美元。他甚至認為自己的行動已經晚了一些，因為沃爾瑪今年股價已經漲逾 20%，但即使如此，「沃爾瑪實質上已經強化其競爭地位。」

他指出，沃爾瑪過去 7 個季度中有 6 個季度的 EBIT 處於成長，且該公司「大規模的電商成長可能對該渠道獲利組合產生階梯作用。換句話說，數位化很快就會成為沃爾瑪獲利的長期永久性和更重要的貢獻者。」

最終，雖然現在看漲沃爾瑪似乎晚了一步，但 Ciccarelli 主張沃爾瑪股票兼具進攻性和防禦性特徵，這將繼續推動 2021 年及以後的股價進一步上漲。

針對更廣泛的零售產業，Ciccarelli 認為 2021 年許多趨勢和消費者行為將與 2020 年主宰的情形相同，即使新冠疫苗在明年某個時點就可能廣泛接種，但「消費者行為的黏性」以及零售巨頭的股票漲勢將維持下去。

此外，服務業減少的產能可能會阻礙屆時的反彈，尤其如果又發生病毒變異或疫苗接種未如預期快速進行，那麼大眾消費會傾向貨物而非服務。

這使他持續漲「長期較強勁業者」，包括 Home Depot (HD-US)、 Lowe’s (LOW-US) 和 Tractor Supply (TSCO-US)。雖然相較困難，可能挫傷近期內的股價，他認為這些公司能出現正面驚喜，進而支撐股價。