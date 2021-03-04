Snap執行長再誇自家廣告平台﹔即使用戶不增也能實現營收成長

Snap (SNAP-US) 執行長 Evan Spiegel 週三 (3 日) 表示，先前公司預期即使用戶沒有增加或者參與度沒提升，也可以實現多年營收成長 50% 以上的遠大願景。

Spiegel 在摩根士丹利的科技、媒體和電信大會上表示，「這 50% 的數字事實上並非基於用戶進一步增加或參與度提升上的估計，而是根據我們在核心平台上的廣告欄位，處於穩定機會上的估計。」

Snap 廣告產品高級總監 Peter Sellis 上週在該公司的年度投資者大會上表示，「Snap 有能力推動多年營收年率 50% 以上的成長。」他解釋，該成長是由 Snap 自助式廣告工具 Ads Manager 所推動。

Spiegel 詳細闡述了 Sellis 的評論，稱美國約有 50% 智慧手機用戶使用 Snap，但 Snap 在美國廣告市場佔有率卻僅有個位數百分比。

Spiegel 說，「由於我們的平台擁有很高的用戶參與度，我們有很多廣告欄位，而大量的廣告欄位意味著相較其他平台，我們的 CPM (廣告曝光成本) 相較低。」

該公司可透過提高 ARPU (每位用戶對營收的平均貢獻度) 來提高廣告營收。

Spiegel 說：「你這樣看時，就會了解我們在參與度的深度，當然還有我們的 ARPU 相較數位廣告領域的同業，這讓我們有很大的信心，我們有能力實現這些目標。」

週三受科技股普遍走低影響，Snap 也大跌 6.96% 至 60.02 美元。