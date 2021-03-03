日本政府將首都圈1都3縣「緊急事態宣言」再延長2周

鑑於疫情依舊嚴峻，日本首相菅義偉 (Yoshihide Suga) 周三 (3 日) 宣布再將東京首都圈 1 都 3 縣的緊急事態宣言延長約 2 周。

日本政府 2 月初宣布延長東京首都圈在內 10 個都府縣的緊急事態宣言，原定本周日 (7 日) 期滿。因疫情不樂觀，近期傳出東京都、神奈川縣、千葉縣和埼玉縣知事計畫要求中央政府再度延長緊急措施。

菅義偉周三晚間表示，為保護人民生命安全與生活，他認為有必要將緊急事態宣言延長 2 周，確切時間將會在與專家和相關團體進行討論後決定。

在菅義偉發表談話前，各地方首長均表達對解除緊急狀態後疫情再度爆發的擔憂。東京都知事小池百合子 (Yuriko Koike) 和埼玉縣知事大野元裕 (Motohiro Ono) 均表態目前還不應完全解除緊急狀態。

日本政府 1 月 7 日對東京都、埼玉縣、神奈川縣與千葉縣在內的首都圈發布緊急事態宣言，期限到 2 月 7 日為止。因嚴峻情況未減，不到 1 周後又擴展至 11 個都府縣，並在 2 月初將栃木縣以外 10 個地區的緊急狀態延長至 3 月 7 日。

除了首都圈 1 都 3 縣外，大阪、京都、兵庫、福岡、岐阜與愛知 6 府縣均已在周一 (1 日) 解除緊急事態宣言。