參院壓倒性票數通過 女州長雷蒙多任商務部長、魯斯掌白宮經濟顧問委員會

美國總統拜登提名的兩名幕僚獲得參院壓倒性票數過關，羅德島州長雷蒙多 (Gina Raimondo) 將出任商務部長，負責帶領這個在川普執政時期和中國多次交手的機構；普林斯頓大學經濟學家魯斯 (Cecilia Rouse) 擔任經濟顧問委員會 (CEA) 主席，成為第一位擔任內閣職務的非裔美國人。

參議院周二 (2 日) 以 84 對 15 票確認雷蒙多的人事案，未來預料將面對從強迫勞動到貿易行為等多項涉及中國的爭議議題。雷蒙多曾在 1 月底的任命聽證會中表示，美國將採取「激進」措施，幫助勞工與中國競爭，並透過投資鼓勵製造業回流美國。

雷蒙多也將透過商務部旗下的工業和安全局 (BIS)，經手美國出口管制政策。曾是創投家的她也承諾，將幫助美國旅遊、觀光和餐飲業從疫情中復甦。

參議院同日另以 95 票對 4 票，確認由魯斯出任 CEA 主席，外界有時也將這個職務稱為白宮首席經濟學家。川普執政時期廢除此職務，不過拜登決定恢復。

魯斯是普林斯頓大學公共與國際事務學院院長，在歐巴馬時期就曾是 CEA 的一員，也是柯林頓執政時期的經濟顧問，徐樹研究主要聚焦如何消弭不同種族間在所得、財富或教育的落差，和拜登的政策路線相吻合。