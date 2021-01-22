英媒報導「東奧停辦」 日本政府與東京均出面否認

英國《泰晤士報》週五 (22 日) 引述日本執政聯盟官員說法，直指日本政府已私下認為肺炎疫情可能迫使政府非得停辦東京奧運。然而該項說法也陸續遭到日本政府及東京都知事的否認。

泰晤士報在報導中指出，日本政府已經作出不得不取消東京奧運的非正式結論，也提及有日本執政黨高層說道：「整體意見認為 (開賽的) 難度過高。」另外，還直指日本政府有意爭取 2032 年的奧運主辦權。

針對該則報導，日本官房副長官坂井學也在 22 日當天出面否定。他強調「為了今年夏天展開的賽事能夠成功，身為政府也齊心一致的努力準備當中。」但是他也說道：「當然，國外也有他們的狀況等，會在某個時間點就賽事的舉行與否來進行判斷。」

日本首相菅義偉也在 22 日的參議院議事中表示「為了實現安全、安心的奧運賽事，現在正與國際奧林匹克委員會 (IOC) 及各類競賽單位來進行討論，並就防疫對策的具體內容來進行檢討。」「和 IOC 主席巴赫之間也就務必實現東京奧運一事，在今後也會進行緊密合作的事情上也取得一致共識。」

東京都知事小池百合子也在 22 日針對該則報導表示「完全沒聽說過」，並且認為應當提出抗議。她也提到在與 IOC 的調整過程中，「未論及停辦或延期」也是事實。

此外，2020 東奧、帕奧組委會的武藤敏郎事務總長也在 21 日接受《路透社》專訪時，否定賽事停辦或再度延期的可能性。他提到「該如何舉辦賽事，是我們的任務。」並表示會在 3 到 4 月之間，就應該開放多少觀眾入場來進行判斷。