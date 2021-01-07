日本東京首都圈 8日起進入緊急狀態 時間為期一個月

日本首相菅義偉週四 (7 日) 傍晚宣布，包括東京在內的日本首都圈將從 8 日起進入緊急狀態，期間為期一個月到 2 月 7 日為止。而東京的單日確診也在 7 日創下新高，有 2447 人確診。

基於日本國會在 2020 年通過的「新型流感對策特別措施法」，菅義偉於 7 日傍晚針對首都圈的一都三縣 (東京都、埼玉縣、神奈川縣、千葉縣) 發布「緊急事態宣言」，宣布這幾個行政區自 8 日起進入緊急狀態，將持續一個月期間到 2 月 7 日為止。

日本政府在 7 日上午召開由專家學者所組成的諮詢委員會，委員們同意日本政府方針，東京、埼玉、神奈川、千葉也將於 8 日起進入緊急狀態，時間為期一個月之久。

這回是日本政府第二次發布「緊急事態宣言」。在去 (2020) 年 4 月的時候，由於爆發第一波疫情，日本政府首度發出緊急事態宣言，日本全國也一度進入緊急狀態。

這回只有針對疫情嚴重的日本首都圈來發出緊急事態宣言，影響層面也較上回要來的小。主要針對餐飲店、KTV、酒吧、Live House、運動場所、比賽遊樂場、圖書館、展場、面積超過 1 千平方公尺的商業設施，還有市場等進行物品販售的場所，要求營業時間縮短到晚上八點為止。另外有提供酒水的場所，也要求業者在晚上七點之後停止供應。

有關職場上班的規定方面，也希望企業們「減少七成出勤人數」，落實遠距及排班制的上班方式。也要求新年會等改以線上方式舉行，徹底做好防疫措施。

截至日本時間 7 日下午四點半為止，日本的單日新增確診已知有 4202 人，而其中東京就占了 2447 人、也創下東京的新高紀錄。死亡人數則是新增 10 人。