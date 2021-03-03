為升搭北美校車10年電動化趨勢 今年營收有望增5成

毫米波雷達系統大廠為升 (2231-TW) 旗下雷達防碰撞系統獲美國電動校車訂單，金額達 47 億元，法人指出，北美校車將於未來 10 年電動化，替換需求將放大毫米波雷達對為升營收貢獻，加計中國重車雷達專案，預估為升的雷達產品將是今明兩年主要成長動能，雷達產品營收年增有望高達 215%，推升總合併營收年增上看 50%。

為升相關毫米波雷達產品發展逾 2 年，原預計於去年開始出貨，但因測試和認證時間延長，加上疫情衝擊，近期相關測試驗證才完成，美國電動化校車雷達訂單預計第一季末起開始貢獻營收。

法人估算，毫米波雷達產品今年將貢獻為升 4 億元營收，約占合併營收 8%(包括燃油校車訂單及電動校車訂單)，而明年在電動校車滲透率持續提升之下，貢獻有望達 7 億元，占營收 11%，尤其雷達產品毛利率優於為升平均水準，也有利提升為升獲利率。

美國總統拜登除了提出將美國 65 萬台公務車電動化的目標外，也預計在 2030 年前將全美 50 萬輛校車全數電動化，法人指出，此隱含一年 5 萬台的電動化速度，換算為升每年平均可觸及市場規模 25 億元台幣左右。

為升主要來往校車製造商客戶是北美前三大廠，法人分析，以本次該客戶在馬里蘭州取得的 1.69 億美元訂單來看，即會以 326 台電動校車替代柴油校車，滲透率達 23%。

由於為升看好今年北美替換市場需求恢復，並積極在中國搶 OEM 雷達訂單，考量中國重車、北美校車雷達訂單出貨持續放量，加上既有產品復甦，法人估計，今年為升合併營收年增上看 50%。