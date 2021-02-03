各國重啟防疫封鎖措施 歐元區1月綜合PMI終值跌至47.8

根據數據服務公司 IHS Markit 在週三 (3 日) 公布的最新調查數據顯示，由於在新一波疫情下各國政府重啟防疫限制措施，對歐元區服務業造成了嚴重的打擊，歐元區 1 月綜合採購經理人指數 (PMI) 終值下跌至 47.8，僅略好於市場預期。

在新冠肺炎確診病例數再度飆升的情況下，歐洲各國重啟了嚴格的封鎖措施，許多商店和娛樂場所皆被迫關閉。。

數據顯示，歐元區 1 月綜合 PMI 從 12 月的 49.1 跌至 47.8，略高於市場預期的 47.5，低於成長與萎縮的榮枯分界線 50。歐元區 1 月服務業 PMI 則從 12 月的 46.4 降至 45.4，略高於市場預期的 45.0。

相較之下，歐元區 1 月製造業 PMI 則從 12 月的 55.2 跌至 1 月的 54.8，不過仍略好於預期的 54.7，連續六個月擴張。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「由於為遏制疫情擴散而進行封鎖措施持續打擊商業活動，尤其是服務業，歐元區經濟在 2021 年的開端經歷了艱難。」

此外，他也表示，該地區製造業的增長彌補了服務業的下滑，不過，由於需求和疫情所造成的供應延遲，工廠產出增長仍在放緩。Williamson 也預期，歐元區第一季的國內生產總值 (GDP) 可能會呈現萎縮。

據歐盟統計局 (Eurostat) 先前公布的數據顯示，歐元區第四季國內生產總值 (GDP) 初值較上一季衰減 0.7%，但好於市場預期的萎縮 1.7%。與前年同期相比衰減 5.1%，好於市場預期的下滑 6.1%。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 認為，只有在今年疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。