服務部門價格成長 歐元區1月CPI年增0.9%

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週二 (23 日) 公布的最新數據顯示，在經歷了數月的價格下跌後，服務和工業產品價格的上升使得該地區 1 月份通貨膨脹反彈，抵消了能源商品價格下跌。

數據顯示，歐元區 19 個國家 1 月消費物價指數 (CPI) 較上個月增長 0.2%，並較去年同期增長 0.9%，皆符合市場預期。撇除能源、食品及煙酒，歐元區 1 月核心 CPI 年增 1.4%，符合市場預期，與上月相比則下跌 0.5%，亦符合預期。

歐元區 1 月 CPI 年增 0.9%(圖片：Eurostat)

從產品類別來看，在 1 月份，服務部門增長了 0.65%，非能源工業產品則成長了 0.37%，食品、菸酒成長 0.30%，能源則下跌了 0.41%。

歐盟統計局表示，服務業佔歐元區經濟總量的三分之二，服務部門以及非能源工業產品的成長，抵消了能源類別的下跌。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員 Klaas Knot 曾表示，若融資條件需要改善或是未實現通膨目標，央行仍有空間進一步下調存款利率。他也表示，ECB 將密切監看歐元升值的情況，以決定對通膨展望帶來的影響。

國際貨幣基金 (IMF) 對 2021 年歐元區的經濟成長預期調降 1 個百分點，至成長 4.2%。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 認為，只有在明年疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。