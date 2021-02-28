價量齊揚 國喬Q1營運續看旺

由於德州石化業因暴雪而大規模停產，油價大漲，加上中國下游加工業提前開工，推升石化行情上漲，國喬 (1312-TW) 主力產品 SM 與 ABS 價格走強，需求也同步暢旺，第一季營運可望維持去年第四季高檔水準。

德州暴雪使當地約 150 萬公噸 SM 產能受影響，加上中國今年農曆春節鼓勵民眾就地過年，PS、ABS 等加工業開工時程較往年早，紛紛提前備料，亞洲市場原料供需因此轉緊。

另一方面，荷蘭馬斯弗拉克特區域年產能 64 萬公噸的 SM 產線，也傳設備故障停工，激勵 SM 市況進一步向上。

國喬表示，在下游需求不錯、產品價格走強下，近來 SM、ABS 市況同步向上，第一季營運除勢必優於去年同期表現外，也有機會維持去年第四季高檔水準。不過，國喬第二季將有 SM 產線進行歲修，將影響月產能約 2 萬噸。

國喬目前台灣 SM 年產能 37 萬噸、ABS 產能 12 萬噸、PS 則是 6 萬噸，也有轉投資鎮江奇美的 85 萬噸 ABS 及 50 萬噸 PS 產能；此外，轉投資漳州奇美第一期 ABS 產能 45 萬噸，將於明年 7 月試車投料，國喬持股比重 30.4%，將為營運增添新動能。

國喬去年營收 165.7 億元，年減 19.1%。去年前三季稅後純益 21.32 億元，年增 3%，每股純益 2.34 元。

