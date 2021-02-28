〈美債殖利率飆〉可轉換債券基金這項特性 有助防震

通膨預期推升近期殖利率迅速走揚，國泰投顧認為，波動性在所難免，然而在全球財政政策與貨幣政策持續寬鬆下，復甦行情不會戛然而止，整體市場依舊具備成長性。如果投資人希望追求股市報酬，卻又擔心市場震盪，不妨考慮可轉換債券基金同時集結股市與債市的投資特性，有助防震。

國泰投顧表示，可轉換債券本質是一種公司債，與一般債券不同的是，它附帶發債企業股票的選擇權買權。對投資人而言，投資可轉換債券等同買進一檔公司債券以及選擇權的買權。對於發債企業而言，因為公司轉而提供選擇權買權，可轉換債券所需支付的票息比較低，公司可以降低籌資成本。

然而，並非所有公司都有動機發行可轉換債券。國泰投顧表示，發行可轉換債券的企業大多來自長期具備成長性但股價波動度較大的產業，例如資訊科技、非核心消費以及網路等類股。因為股價動盪時，選擇權更有價值。對這些企業而言，公司股價波動度愈大，愈有誘因發行可轉換債券。

國泰投顧強調，可轉換債券本身具備債券的抗跌特性，同時參與企業成長性並從波動中受益。對於投資人而言，很少有一個投資工具同時集結股市與債市的投資特性，這正是可轉換債券與眾不同的地方。

國泰投顧表示，從波動中受益，2021 年可轉債投資前景可期。如果投資人想了解可轉換債券適合的市場趨勢，可以從股市、債市與可轉換債券之間關連性的角度切入。2016 到 2018 這三年，當時各個市場都處於低成長且低波動的環境，MSCI 世界指數年均成長僅 6.6%，而 VIX 指數平均 14.52，此時可轉換債券確實沒什麼特殊的吸引力。也因此，該期間可轉換債券發行量較低，市場對其投資需求也較小。

然而，自 2019 年開始情況正好完全相反，高波動、高成長的環境促使可轉換債券締造極佳表現。過去兩年股市表現非常強勁且波動性攀升，MSCI 世界指數年均成長高達 21.32%，而 VIX 指數平均則攀升至 22.12。除此之外，低利率時代也使可轉換債券的新發債量超越過去十年水平。

摩根士丹利環球可轉換債券基金經理人 Tom Wills 指出，可轉換債券是典型的景氣循環資產，它本身的特性，使其與股市的一舉一動呈現密不可分的關係。有時候魅力不大，例如 2016 至 2018 年間；但有時候極具吸引力，甚至比股票、公司債或新興債更值得青睞，例如 2019 年開始到現在，可轉換債券投資表現相當優異。