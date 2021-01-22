拚經濟第一！葉倫：對中不取消關稅 審查第一階段協議進度

美國參議院金融委員會將在當地周五晚間表決葉倫的財長提名人事案，替下周全院表決鋪路，葉倫周四 (21 日) 遞交參議院聽證會書面回應，強調新政府將優先推動美國經濟復甦，之後再來推動其他新的自由貿易協議 (FTA)，包括台美 FTA，而且將聯合盟友對中國施壓，目前還不會取消對中國課徵的關稅。

葉倫被問及拜登政府是否會優先與台灣簽訂貿易協議時表示 ：「總統拜登已明言，振興美國經濟是首要目標，因此對工人和基礎設施進行重大投資前，他不會簽署任何新的自由貿易協議。」

葉倫進一步表示，新政府計劃實行「穩健的貿易議程」，她將與拜登密切合作，與盟友建立聯繫，並達成支持美國繁榮、工人優先的貿易協議。

葉倫還說，拜登將對前總統川普的對中貿易政策進行全面審查，包含北京是否完全遵守美中第一階段貿易協議，未來將與盟國協商集體對中國施壓，尋求實際上能給中國帶來龐大壓力的方法。

另一方面，當被問及提高企業稅稅率是否會損害美國企業競爭力、特別是對中國的競爭力時，葉倫認為企業稅率升高無可避免將伴隨著美國政府的「巨額投資」，這將嘉惠美國企業。

葉倫指出，拜登計劃將企業稅提高到 28% (即 2017 年前稅率中點，是在川普減稅政策後提出的稅率建議)，此稅率水準仍大幅低於過去數十年來的平均值。

葉倫本周聽證會提及對中政策、匯率和稅賦等多項議題，以下內容摘錄自她的書面回應：

對中政策

不會取消先前對中國的關稅，將審查北京落實第一階段貿易協議的進度

將使用所有工具對中國施壓，包含與盟友合作

與中國的「經濟治國」競爭，建立不同於「一帶一路」的夥伴關係

匯率政策

對美元持中性態度，不特別要求美元貶值，未提及川普政府追求的強勢美元政策

支持對干預外匯以獲得貿易優勢的國家施加壓力

堅決反對貿易雙邊逆差，應視與貿易夥伴的關係而定

稅收政策