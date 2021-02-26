半導體景氣旺 京鼎去年EPS 14.91元賺近1.5個股本創新高

京鼎 (3413-TW) 今 (26) 日公告去年財報，第四季稅後純益 2.78 億元，季減 16.52%，年增 1.46%，每股稅後純益 3.34 元，全年稅後純益 12.34 億元，年增 90.14%，每股稅後純益 14.91 元；京鼎去年受惠半導體市況熱絡，設備模組出貨顯著成長，獲利隨著營收規模擴大全年賺近 1.5 個股本、創新高。

京鼎去年第四季營收 25.45 億元，季減 4.11%，年增 11.52%，毛利率 24.17%，季減 1.41 個百分點，年減 1.34 個百分點，營益率 14.5%，季減 2.38 個百分點，年減 3.38 個百分點，稅後純益 2.78 億元，季減 16.52%，年增 1.46%，每股稅後純益 3.34 元。

京鼎去年營收 99.42 億元，年增 36.08%，毛利率 25.63%，年增 2.57 個百分點，營益率 16.45%，年增 4.35 個百分點，稅後純益 12.34 億元，年增 90.14%，每股稅後純益 14.91 元。

京鼎去年在整體半導體設備市場成長帶動下，模組出貨暢旺，加上在美系客戶滲透率提升，從過往的蝕刻、CVD(化學氣相沉積) 設備代工，跨入 ALD(原子層沉積) 和 PVD(物理氣相沉積) 模組，去年底已開始小量生產，預計今年營收貢獻將更顯著。

展望後市，由於現今半導體市況熱絡，各大廠紛紛啟動擴產，京鼎受惠美系客戶設備出貨續旺，今年營運將續創新高，法人看好，京鼎去年營收已近百億元，今年將首度突破百億元。