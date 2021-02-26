新光金每股擬配發0.4元現金股利 帳上未分配盈餘尚有270億元

新光金 (2888-TW) 今 (26) 日召開董事會，通過擬發放普通股現金股利每股約 0.4 元，現金殖利率約 4.82%，分配後仍有未分配盈餘約 270 億元。

新光金去 (2020) 合併稅後純益達 144.6 億元，年減 12.8%，EPS 為 1.12 元，總資產規模約 4.3 兆元，合併股東權益為 2415.8 億元，每股淨值約 18.12 元。

從各子公司來看，新光人壽的新契約策略聚焦於價值型商品及外幣保單，外幣保單初年度保費佔整體初年度保費比重推升至 75.1%，全年度初年度保費約 723.9 億元，市佔率 7.9%，合併稅後純益約 72.4 億元，股東權益達 1602.8 億元。

新光銀行合併稅後純益約 59.4 億元，股東權益穩定提升至 697 億元，資產規模破兆。其中，放款餘額為 6535 億元，較去年底成長約 7.9%，而逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.19% 及 672.48%，資產品質持續穩健。

元富證券經紀業務穩定成長，去年度經紀手續費收入達 35.8 億，較去年同期增加約 12.3 億，成長率達 52.8%，加上自營操作穩定，全年合併稅後純益約 18.96 億元，股東權益約 258 億，為金控獲利的第三引擎。

新光金今天董事會也通過盈餘分配案，除依章程規定配發特別股股息外，並擬發放普通股現金股利每股約 0.4 元，以今天收盤價 8.29 元估算，現金殖利率約 4.82%；新光金表示，分配後帳上仍有未分配盈餘約 270 億元，有助未來穩定配息。

此外，新光金也通過擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理現金增資，以籌措長期資金，發行的總股數以不超過 20 億股為原則。