晚一天推出人氣差很大！北美第二檔比特幣ETF砍管理費 價格戰醞釀中

彭博報導，北美第二檔比特幣 ETF 推出，為了和早一天推出的同類產品競爭，業者不惜調降管理費，一場價格戰很可能展開。

加拿大 Evolve Fund Group 的比特幣 ETF「Evolve ETF」(代碼 EBIT) 上周五 (19 日) 開始交易，目前管理費已從 1% 調降為 0.75%。而早一天推出、由 Purpose Investment 推出的北美首檔比特幣 ETF「Purpose Bitcoin ETF」(代碼 BTCC)，管理費雖然仍為 1%，但吸引更多投資人注意。

比特幣 ETF 管理費快速調降，凸顯基金業者率先搶灘比特幣市場帶來的光環和好處，尤其最近加密貨幣市場交易熱絡，任何沾上邊的產品都需求高漲。

此外，美國主管機關遲遲未批准比特幣 ETF 上市，也讓投資人更關注加拿大的產品。

紐約梅隆資產管理服務主管 Ben Slavin 說：「BTCC 展現了率先進軍 ETF 市場的好處。光是早一天開始交易，就足以取得在加拿大比特幣 ETF 市場的明確領先地位。」

BTCC 自上周四 (18 日) 上架至今，管理資產已經攀升到 4.48 億美元，相較之下，EBIT 僅 2800 萬美元。前者第一天交易額超過 1.65 億美元，但只晚一天上市的 EBIT，首日交易的股數價值只有 1460 萬美元。

和整個基金業的管理費相比，這兩檔比特幣 ETF 相對昂貴。彭博的資料顯示，被動型管理基金的管理費平均為 0.49%，而主動型管理基金平均收取 0.72%。

比特幣周三因為企業買進和大咖力挺而強力回升。Square、MicroStrategy 宣布投資，有「女股神」封號的方舟投資管理公司執行長伍德 (Cathie Wood) 也發文力挺，表示比特幣修正一些是健康的。

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