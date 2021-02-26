〈緬甸政變〉Toyota緬甸新廠投產日期延後

根據《日本經濟新聞》25 日 (週四) 報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 原定 2 月中旬展開生產的緬甸新工廠，因受當地軍事政變影響而延期。豐田公司表示，有關工廠會在何時展開運作的問題，目前還在檢討當中。

豐田花費大約 55 億日圓，在緬甸最大都市仰光的南部成立工廠，原本預定在 2 月展開生產作業。使用的汽車零件從東南亞最大生產據點泰國等地進口，一開始將進行小型商用車「Hilux」的組裝，年產量 2500 輛左右。

緬甸軍隊在 2 月 1 日發動政變，掌握了實權。因為有眾多勞工參與抗議示威活動的關係，也造成工廠營運上的困難。但如果工廠一展開運作，就必須向當局繳納稅款，結果將造成軍方的收入增加，企業方面也擔心將因此受到外界批評。

緬甸的人口約有 5 千萬人，也被認為是東南亞最後一個具有成長潛力的大型市場。日本鈴木汽車 (7269-JP) 與南韓現代汽車 (005380-KR) 已提早一步進入緬甸市場，豐田則希望透過現地生產來迎頭趕上。

然而在緬甸發展的日本企業也面臨難題。例如飲料大廠麒麟控股 (Kirin Holdings)(2503-JP)，就要求緬甸軍系企業 MEHL(Myanmar Economic Holdings Limited) 解除彼此間的合資關係。主因在於有聯合國報告指出，主導這回政變的緬甸軍方，其資金就是來自 MEHL。