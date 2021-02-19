豐田宣布投資2.1億美元 更新美國引擎工廠設備

《日本經濟新聞》19 日 (週五) 報導，日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 於 18 日宣布，該公司將在美國西維吉尼亞州的汽車引擎工廠進行 2.1 億美元投資，以更新工廠的生產設備。

豐田計畫增產北美市場需求量增加當中的 SUV 車款所使用的引擎，並增聘 100 名的員工。

生產設備更新會在 2022 年底前完成，員工人數也將增至 2000 人以上。

豐田在北美市場的 SUV 銷售主力「RAV4」等車款的引擎生產，也會從二班制改為三班制，全年的引擎產量也將增加到 7 萬顆。

豐田在北美的西維吉尼亞州 Buffalo 工廠有生產 4 缸及 6 缸引擎，而這回投資將使得 4 缸引擎的產能增加。這些引擎使用在 RAV4、Camry、Corolla、Sienna、Avalon、Highlander、Lexus ES、Lexus RX350 等車款上頭。

目前大多數的汽車廠商都將投資重點擺在電動車，不過豐田汽車表示油電車 (HV) 在接下來的十個年頭仍然會是該公司的戰略關鍵。

豐田上週公布該公司 2020 年在美國當地的汽車銷售成績，其中有 16% 是油電車，預測在 2021 年將成長至 20%。