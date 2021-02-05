〈緬甸政變〉合資對象與軍方關係密切 日本麒麟要求MEHL撤資

日本第二大的啤酒公司麒麟控股 (Kirin Holdings Company, Ltd.)(2503-JP) 於 5 日 (週五) 宣布，該公司將於近日內要求緬甸軍系企業 MEHL(Myanmar Economic Holdings Limited) 解除雙方合資關係，主因在於聯合國報告指出，主導這回緬甸政變的緬甸軍方，資金就是來自 MEHL。

麒麟控股正在思考是否繼據留在緬甸發展，可能選擇與軍方無關的當地企業合作，不過仍有變數。

麒麟控股在 5 日發布聲明，批判緬甸軍方使用武力奪取政權，政變已經「徹底違反該公司的商業規範及人權方針」。該公司在聲明中也明確指出，由於 MEHL 與緬甸軍方有生意往來，麒麟只能解除雙方的合資關係。

麒麟控股在緬甸成立兩家與啤酒業務有關的合資公司。不論是哪家公司，麒麟控股及 MEHL 都各持有 51% 與 49% 的股份。

麒麟向 MEHL 提出要求，希望他們可以出脫全部持股，但 MEHL 是否接受還是未知數。

外資要在緬甸經營飲品生意，當地企業必須持有 2 成以上股份，因此麒麟最多只能取得 8 成股份。

MEHL 的事業範圍包含農業、礦業、不動產、珠寶、金融、保險等，公司股東以退伍軍人為主。該公司的股東名冊上載明地方司令部及部隊名稱，資金用途也啟人疑竇。

緬甸軍方在 2017 年 8 月針對境內無國籍穆斯林的少數族裔洛興雅 (Rohingya) 殘酷打壓，有超過 70 萬人的難民逃往孟加拉。

聯合的調查團曾在 2019 年 8 月公布的報告書提到，MEHL 及緬甸政府後勤部所屬的 MEC(Myanmar Economic Corporation) 都是該國部隊的資金來源，和緬甸軍方的迫害作為脫不了關係。報告也指名道姓要求與這兩家公司有生意往來的外資企業，都必須斷絕關係。