利差加持 兆豐銀柬埔寨獲利躍居海外第二大

兆豐金 (2886-TW) 子公司兆豐銀新南向布局陸續開花結果，位於柬埔寨金邊桑園支行 24 日正式開業營運，可望替新南向增添更多放款動能，受惠於利差加持，金邊分行去年在海外市場的獲利表現僅次於香港，躍居第二大獲利市場，年增幅更較前年大幅成長逾 4 成。

兆豐銀行今年持續啟動海外布局，繼 1 月 7 日緬甸仰光分行開業後，去年 8 月起開始籌設的柬埔寨金邊桑園支行也在日前正式營運，期間歷經新冠肺炎疫情衝擊，增加籌設難度，但仍在歷時半年多後如期上路營運。

兆豐銀表示，增設桑園支行後，在柬埔寨累計共有 5 個據點，考量柬國政治穩定，經濟蓬勃發展，投資環境具發展潛力，加上當地通行貨幣為柬幣與美元並行，貨幣相較鄰近國家穩定，利差也高。

兆豐銀表示，希望能透過增設支行擴大規模，進一步深耕生根，永續經營，看好日商 AEON MALL 將落腳桑園地區，金邊機場也有機會遷址該區，加上多個交通要道於該區交會，人流及車流匯聚下，商業機能趨強，可望透過增設支行挹注柬埔寨獲利動能。

在其他新南向市場部分，澳洲 3 家分行獲利合計大幅成長近 3 成，越南胡志明市分行亦成長超過 1 成，與柬埔寨金邊分行同為新南向獲利重要動能。