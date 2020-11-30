一銀前三季獲利126億元6成靠國內撐 柬埔寨首次超車香港奪獲利王

台灣防疫有成加上台商資金回流，讓國內市場成為挹注銀行獲利的重要支撐，第一金 (2892-TW) 子公司一銀前三季稅後純益 126.05 億元、年減 16.2%，其中來自國內市場獲利比重將近 6 成，如排除海外市場，銀行第 3 季獲利仍較前一季增加 16.6%。另外，海外市場獲利則由柬埔寨金邊分行拿下，首度超越獲利常勝軍香港分行。

第一金今 (30) 日舉行線上法說，揭露第三季財務數據，金控前三季稅後純益 133.78 億元，較去年同期減少 13%，每股稅後純益 (EPS)1.04 元，核心子公司稅後純益 126.05 億元、也較去年同期減少 16.2%。

進一步分析銀行獲利結構，其中國內市場獲利占比將近 6 成，國外市場比重則降至 4 成；而海外市場獲利三名也重新洗牌，前三季獲利冠軍由柬埔寨金邊分行獲利 3200 萬美元超車香港奪冠，香港分行則以 2641 萬美元居次，第三名則由布里斯本獲利 1125 萬美元踢下洛杉磯分行拿下季軍。

儘管海外獲利表現趨弱，但第一金主管說，隨著疫苗研發傳出新進展，讓市場看好明年經濟前景展望，而一銀也將按原定計畫持續布局海外分行，其中美國休士頓分行預計明年初開業。

第一金主管表示，國內獲利優於海外市場主要與疫情控制穩定有關，加上台商資金回流促進投資，進而推升放款動能，預估明年放款成長目標約 7% 成長，其中有 6% 可望來自於外幣放款。

展望後市，一銀表示，儘管疫苗有機會在明年問市，但仍有諸多不確定性，加上市場游資浮濫，全球央行還看不到升息契機，預估明年淨利差 (NIM) 頂多維持現有的 0.99% 水準，但也不排除下滑 2 到 3 個基本點。