〈台股盤前要聞〉華航空運價喊漲、遠傳資本支出創高 今日必看財經新聞

台股盤前要聞焦點，央行公布 1 月五大銀行新承做房貸，寫下 1 年來次高；華航宣布 3/3 起，調漲美國線空運價格 3-4 成；遠傳今年營收估年增逾 3%，資本支出上看 149 億元創新高。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

自住未受打炒房影響？1 月五大銀行新承做房貸仍寫 1 年來次高

台灣央行今 (25) 日公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，由於季節性因素影響，購屋貸款較上月減少 102.66 億元至 580.71 億元，但仍是去年以來單月次高，顯示央行於去年 12 月無預警祭出打炒房政策後，未對房市有明顯衝擊，而房貸利率略增 0.006 個百分點至 1.362%，仍處在歷史相對低檔位置。閱讀全文...

華航 3/3 起調漲美國線 3-4 成 每公斤再度衝破 300 元

華航 (2610-TW) 今 (25) 日向代理商發布運價調整通知，自 3 月 3 日起往美國各點，依現行運價再調漲 30-40%，據悉，調漲後，台灣到美西每公斤運價將衝上 320 元、美東每公斤更要價 330 元。閱讀全文...

遠傳今年營收估年增逾 3%、獲利持平 資本支出 149 億元創高

遠傳 (4904-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，並公布今年財測目標，估全年營收 822.76 億元，年增 3.5%，稅後純益 83.68 億元，年增 0.17%，每股純益 2.57 元；資本支出方面因應 5G 建置高峰，今年估達 149 億元，將創新高，較 4G 建設時期 132 億元成長 12.88%。閱讀全文...

台灣大 5G 用戶滲透率每月成長逾 1% 估全年營收年增 12%

台灣大 (3045-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，總經理林之晨表示，截至去年底月租費已成長 24%，其中有 9 成用戶選擇 999 以上的高資費，估今年每月 5G 用戶數滲透率將以 1-1.5% 成長。閱讀全文...

價格持穩 華東去年純益大增 55% 每股賺 0.51 元

記憶體封測廠華東 (8110-TW) 今 (25) 日公告去年財報，全年稅後純益 2.55 億元，年增約 55%，每股純益 0.51 元。華東受惠記憶體市況轉佳，客戶未再砍價，價格持穩，反映在第四季財報上，隨著今年上半年記憶體價格走勢持穩，華東也將同步受惠。閱讀全文...

光寶科去年純益首破百億元創高 每股賺 4.31 元 Q1 營收將大幅成長

光寶科 (2301-TW) 今 (25) 日召開法說，公布去年財報，全年毛利率達 17.4%，稅後純益首度突破百億元大關、達 100.16 億元，年增 7%，毛利率與純益雙創新高，每股純益 4.31 元，為近 18 年新高。董事會並通過擬配息 3.4 元，創歷年來新高，殖利率達 5.6%。閱讀全文...

緯創結盟中華電攻 5G 雲端應用 中華電將取得緯謙 1 席董事

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (25) 日宣布與中華電 (2412-TW) 策略結盟，旗下軟體應用服務商緯謙科技辦理增資，將引入中華電參股，中華電將取得緯謙 1 席董事，雙方將強化 5G 與 AI 應用結盟，打造智能 5G 雲服務平台，搶攻智慧製造、智慧醫療、智慧城市、智慧零售等雲端應用市場。閱讀全文...

健鼎去年營收、獲利創高 EPS 11.65 元

蘋果 PCB 供應鏈健鼎 (3044-TW) 受惠 HDI(高密度連結板) 訂單湧入與客戶積極拉貨下，去年營收 555.49 億元，稅後純益 61.26 億元，雙雙改寫歷史新高，每股純益 11.65 元，可望居上市櫃 PCB 廠之冠。閱讀全文...

TPK 去年純益年增逾 3 倍 EPS 2.53 元 登 3 年新高

觸控模組大廠 TPK-KY (宸鴻)(3673-TW) 今 (25) 日舉行線上法說並公布財報，受惠大尺寸面板、筆電需求暢旺，產品組合轉佳，去年第 4 季稅後純益 2.41 億元，季減 45.5%、較 2019 年同期虧轉盈，每股純益 0.59 元；去年純益 10.31 億元，年增 394%，每股純益 2.53 元，寫 3 年來新高。閱讀全文...

夏普擬出清 SDP 全數持股 預計 3/15 完成交易

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普今 (25) 日宣布，擬出售轉投資堺顯示器產品 (SDP) 公司全數 24.55% 股權，預計 3 月 15 日完成交易，不過，夏普並未透露買家以及交易價格。閱讀全文...

華新科去年 EPS 13.66 元 斥 1.03 億元買華東廠房擴 MLCC 產能

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (25) 日公告去年財報，去年每股純益 13.66 元，略持平前年水準，而華新科也將斥資 1.03 億元，向華東 (8110-TW) 購買廠房，用以擴充 MLCC 產能。閱讀全文...

壽險業無懼元月匯兌成本 稅前狂賺逾 600 億元創歷史單月高

新台幣匯率今 (2021) 年元月延續升值動能、升破 28.5 元，也讓壽險業匯兌成本達 276 億元，不過，單月稅前獲利仍繳出 613 億元好成績，年成長 163.1%，更創史上單月新高紀錄。閱讀全文...

高檢署決定不上訴 浩鼎內線交易案無罪定讞

浩鼎 (4174-TW) 董事長張念慈、前副董事長許友恭等 5 人被訴涉嫌內線交易案，一、二審均獲判無罪，高檢署決定不上訴，全案無罪確定。閱讀全文...

製造業景氣樂觀 1 月營業氣候測驗點衝上逾 13 年來新高

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 1 月營業氣候測驗點調查，製造業來到 106.42 點，較上月增加 0.41 點。不僅連 9 月呈現上揚態勢，更創下自 2007 年 10 月以來新高，而服務業來到 98.02 點，較上月續增 1.3 點，僅營建業較上月下滑 2.23 點至 106.73 點，呈現連 3 跌。閱讀全文...