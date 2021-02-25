台股站回16400點 外資回補231億元 三大法人土洋對作買超204.74億元

台股今 (25) 日跟隨亞股強彈，隨著台積電回神，鴻海也率鴻家軍上攻，電、金、傳齊揚，帶動加權指數終場大漲 239 點，收在 16452 點，成功收復 5 日線，外資今日又回補 231 億元，三大法人合計買超 204.74 億元，呈現土洋對作。

台股成交值收斂至 3510 億元。觀察籌碼面，外資昨天大砍台股 239 億元後，今天又轉為買超 231.27 億元；投信則賣超 14.81 億元；自營商與投信同調，賣超 11.75 億元。三大法人合計買超 204.74 億元。

權王台積電擺脫連跌的走勢，今日股價回神漲近 2%，最高來到 636 元，終場以 635 元作收，市值攀升至 16.46 兆元；聯電每股擬配發 1.6 元現金股息，創 21 年來新高，今日同步上漲 1.8%，收 55.7 元。

鴻海攜手電動車品牌 Fisker 打造新車，預計於 2023 年第四季量產，受利多消息激勵，鴻海擺脫近 1 個月來的修正，終場勁揚逾 5%，收 116.5 元。鴻家軍同步獲資金青睞，廣宇一度飆漲逾 8%，最高來到 44.6 元；鴻準也漲逾 4%，最高來到 73.8 元；乙盛 - KY 一度站回 70 元關卡，創近 1 個月新高。

面板雙虎友達、群創營運看俏，今日在資金追捧下，友達一度飆上漲停，來到 20.05 元，創近十年來新高，終場收漲 8.7%，群創漲幅也超過 7%。

