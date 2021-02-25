權值大軍猛攻 台股強彈239點收16452點重回5日線

美股周三全面收高，台股今 (25) 日也跟隨亞股強彈逾 200 點，晶圓雙雄、鴻家軍及金融傳產權值股串聯發動攻勢，帶動指數一度衝上 16474.05 點，終場上漲 239.65 點或 1.48%，收 16452.18 點，一舉奪回 5 日線，成交值縮至 3510.3 億元。

台積電擺脫連跌的走勢，今日股價回神漲近 2%，最高來到 636 元，終場以 635 元作收；聯電每股擬配發 1.6 元現金股息，創 21 年來新高，今日同步上漲 1.8%，收 55.7 元；鴻海攜手電動車品牌 Fisker 打造新車，預計於 2023 年第四季量產，利多消息帶動股價開高走高，終場勁揚逾 5%，收 116.5 元。

在鴻海的帶動下，鴻家軍也獲得資金青睞，買氣熱絡，廣宇一度飆漲逾 8%，最高來到 44.6 元；鴻準也漲逾 4%，最高來到 73.8 元；乙盛 - KY 一度站回 70 元關卡，創近 1 個月新高。

面板景氣加溫，報價維持上漲，面板雙虎友達、群創營運看俏，單季獲利上看百億元，今日在資金追捧下，友達一度飆上漲停，來到 20.05 元，創近十年來新高，終場收漲 8.7%，群創漲幅也超過 7%。

其他權值股方面，受到美國 10 年期公債殖利率攀升影響，金融股持續走強，國泰金大漲逾 2%，重回 43 元之上，創波段新高，富邦金強漲逾 3%，兆豐金、玉山金也有 1% 以上的漲幅。傳產同樣表現不俗，南亞、統一、中鋼、和泰車等漲逾 1%。不過，股王大立光漲多拉回，今日重挫逾 3%，收 3400 元。

此外，航空股華航今天向代理商發布運價調整通知，自 3 月 3 日起往美國各點，依現行運價再調漲 30-40%，帶動華航股價強攻漲停，收 13.25 元；長榮航也有近 9% 的漲幅，收 15.85 元。