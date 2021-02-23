特斯拉盤前股價挫逾6% 跌破納入標普500指數前水準

在馬斯克警告比特幣價格偏高後，特斯拉 (Tesla) 延續昨日跌勢，周二 (23 日) 美股盤前持續下挫，並跌破去年 12 月納入標普 500 指數前水準。

特斯拉周一 (22 日) 收跌 8%，創下去年 9 月以來最大單日跌幅。截至台北時間周二晚間 20 時，特斯拉 (TSLA-US) 股價跌超 6％，至每股 670 美元，低於去年 12 月 18 日納入標普 500 指數前的水平，當時收盤價為 695 美元。

根據計算，一旦特斯拉收盤價低於 706.47 美元，較 1 月 26 日的收盤價 883.09 美元低 20％，將正式跌入熊市。特斯拉最後一次進入熊市是在去年 9 月 8 日，當時收報 330.21 美元，較 8 月 31 日的紀錄高點 498.32 美元低 33.7％。

另一方面，CoinDesk 數據顯示，比特幣 24 小時內跌幅擴大至 14.7％，至 46,520.45 美元。全球第二大加密貨幣以太幣 (Ether) 跌幅也近 20%。

(圖：CoinDesk)

截稿前，全球第二大加密貨幣以太幣 (Ether) 跌幅也超過 15％，至 1,480 美元。

特斯拉此前宣布砸下 15 億美元買入比特幣，其後包含萬事達卡 (MA-US)、PayPal(PYPL-US)、推特 (TWTR-US) 紐約梅隆銀行 (BK-US) 均表態支持比特幣，主流投資人與企業的吹捧，上周一度將比特幣價格推升至 5.8 萬美元，市值首度站上 1 兆美元大關。

然而，馬斯克周末一改先前態度，推文稱比特幣和以太幣價格「看起來確實很高」後，比特幣行情顯著冷卻。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，這種反彈行情不可能延續，只會引發修正，並稱比特幣是一個極度超買 (overbought) 的市場。