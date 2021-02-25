著名多頭分析師：投資者應押注疫情震央股 避開龍頭科技股

美股多頭、諮詢公司 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人 Tom Lee 在週三 (24 日) 表示，美國股市正在出現重大的轉變，大型科技股的表現開始大大落後於對經濟敏感型的股票，他因此建議投資者加碼疫情震央股，認為相關類股將隨著經濟的重啟而獲利。

Lee 在接受採訪時表示，許多在疫情期間被迫關閉的公司，無論是工業、能源、旅遊或是郵輪業，都削減了成本，他對這些公司的經營槓桿規模感到驚訝。

去年，儘管新冠肺炎疫情爆發對全球經濟造成嚴重衝擊，但是標準普爾 500 指數仍上漲了 16%，某些科技股也出現了大幅度的上漲。

成長股成為最大的贏家，納斯達克指數飆升了 44%，納斯達克 100 指數更上漲了 48%。Lee 表示，這些股票無疑讓投資者賺了很多錢，但是這類型的交易也確實很擁擠。相對於疫情震央股，這些股票非常昂貴。

此外，他也指出，不斷上升的利率環境，將帶來更多挑戰。「成長股表現沒有那麼的好了。投資者會想要投資重資產、週期性、對經濟敏感的公司個股，這就是我們所說的疫情震央股。」Lee 說道。

Lee 也強調，直接受益於經濟復甦的能源股，將會是最大的贏家。追踪能源類股的 Energy Select Sector SPDR Fund 今年迄今就已飆升 33%。

不過，Lee 也仍看好整體美股市場，不過，他也預期美國新政府可能在未來幾年內對科技業進行打壓。