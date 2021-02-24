彭博：軟銀計畫斥資數十億美元 擴大投資生物科技

《彭博社》週二 (23 日) 引述消息人士報導，軟銀計畫斥資數十億美元，擴大投資生物科技、醫療保健等領域的上市公司，為其資產管理戰略開辟新戰線。

消息人士透露，軟銀已對基因測序公司 Pacific Biosciences of California (PACB-US) 等生物科技企業進行一些投資。軟銀目前正計畫斥資數十億美元投資上市生物科技公司。

消息人士稱，這些投資是由軟銀旗下從事科技股交易的基金管理單位元「SB Northstar」進行 (孫正義個人持股 33%)。

2 月初的財報會議上，軟銀創辦人孫正義表示，SB Northstar 仍處於「測試階段或試運營階段」，自上季度末以來，資產管理部門的虧損已轉為約 1000 億日元的利潤。

截至第四季末，SB Northstar 擁有總計 220 億美元「高流動性上市股票」，包含 73.9 億美元亞馬遜 (AMZN-US) 投資、32.8 億美元臉書 (FB-US) 投資，以及 13.8 億美元 Alphabet (GOOGL-US) 投資。

除這些投資之外，SB Northstar 還持有相關衍生性商品，截至 12 月底，軟銀期權部位的公允價值略高於 10 億美元，低於前一季的 27 億美元。

軟銀還透過軟銀願景基金 (Vision Fund) 對醫療健保新創企業進行了許多投資。投資標的包括 10x Genomics (TXG-US)、Roivant Sciences、加拿大抗體藥物研發平台 AbCellera Biologics (ABCL-US) 價值 2.98 億美元的股權、小額投資 4D Molecular Therapeutics 等。

外媒還傳出，軟銀計畫進一步向 PacBio 的可轉換債券投資 9 億美元。

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