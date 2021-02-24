對抗中國科技崛起 美擬攜台日韓打造「去中化」戰略供應鏈

美國總統拜登據傳在周三 (24 日) 召集兩黨議員共同商討晶片短缺導致美國車廠停產議題，並計劃簽署相關行政命令。而據日經報導，美國計劃最快本月簽署行政命令，將與日、台、韓的合作，打造一條「去中國化」科技供應鏈，加速晶片等戰略產品生產。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 取得的草案顯示，這道行政命令將制定美國國家供應鏈戰略，聚焦於半導體、電動車電池、稀土金屬和醫療產品。

該命令表示將與盟國合作建立可靠、有彈性的供應鏈，意味著美國有望加強與台日韓半導體產業合作，並與稀土金屬主要供應國澳洲結盟。

美國計劃與盟國就重要供應網絡共享資訊，並尋求互補性的生產模式，考慮在緊急情況下即時提供相關產品，並討論如何確保庫存和額外產能，但也可能要求合作夥伴減少與中國的貿易。

不過，重組供應鏈可能需要相當長的時間，尤其是在半導體產業。由於全球頂級晶圓代工廠為數不多，要這些企業跟進美國的計畫，需要當地政府的合作。

我國政府已在去年 11 月與美國簽署諒解備忘錄 (MOU)，將就 7 個領域進行技術合作，包括半導體 5G 等建立安全、可靠的供應鏈。

全球最大晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 斥資 120 億美元投資的亞利桑那州新廠正如火如荼進行，預計將為美軍生產半導體，並於 2024 年開始量產。

此外，為降低稀土金屬對中國的依賴，美國也與澳洲合作，澳洲稀土礦商 Lynas 已經獲得美國國防部的資金支持於德州設立稀土加工廠。美國約有近 80% 稀土來自中國。

電動車電池也是另一個需要盡快採取行動的領域，因為日本松下和南韓樂金化學 (LG Chem) 在電動車電池市場都不是中國寧德時代的對手。

舒默關切晶片生產

美國對抗中國半導體崛起已成為既定事實，參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周二也要求國會議員為近期國防政策法案的計畫增添緊急資金，授權政府對半導體業實施獎勵措施，以促進美國的半導體製造和研究。

此外，舒默還列出針對與中國貿易的可能制裁或其他步驟，以及竊取智慧財產權的隱憂。

舒默表示，半導體製造業是美國經濟和國家安全中的罩門，美國必須盡快改變現狀，不能依靠外國業者，期望該法案能夠強化美國半導體供應鏈，使美國在 AI、5G 等領域維持競爭力。