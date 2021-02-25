大摩：看好蘋果股價 目標價164美元 機構投資者持有比例仍偏低

投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 認為，儘管去年蘋果 (AAPL-US) 股價已經大漲，但大型機構投資者在蘋果的持股仍然偏低，股價還有上漲空間。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 指出，直到 2021 年第一季，蘋果股票由機構投資者所持的比重，與去年底基本持平，在接近 5.5% 的歷史高點。與此同時，蘋果在標普 500 指數所占的權重，也穩定在 6.7%。

Huberty 指出，蘋果在這兩項數字的價差，持平在 125 個基點，是自 2018 年第 3 季以來最大差距。

這位分析師認為，儘管蘋果 2020 年全年股票上漲 81%，但機構對這支股票的持有仍然偏低。

她相信，蘋果可以由 4 個不同的市場趨勢中獲益：包括 5G iPhone 的成長、遠程教學和工作趨勢下的持續需求、Apple Watch 等可穿戴設備的普及，以及不斷成長的市占率和服務業務的貨幣化。

Huberty 指出，以上因素加上 140 個基點的毛利率增長、260 個基點的運營槓桿率以及超過 800 億美元的股票買回，將推動蘋果 2021 財年 22% 的營收成長和 36% 的 EPS 增長。

從長遠來看，Huberty 預測，蘋果的生態系統和服務將在未來 5 年內，保持 10% 的年收入增長，比華爾街預測的 8% 增長，再高出 200 個基點。

Huberty 將蘋果未來 12 個月的目標價維持在 164 美元。蘋果周三收盤下跌 0.67%，報 125.02 美元。