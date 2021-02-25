過嗨了！分析師：美國大麻合法化炒過頭 Canopy股價太貴

加拿大 Canopy Growth (CGC-US) 週三跟著大麻股齊漲，但 Jefferies 分析師認為，該股現在「太貴了」。

Jefferies 分析師 Owen Bennett 調降 Canopy 股票評級，自「持有」降至「遜於大盤」，但他將目標價自 21.10 美元調升至 23.03 美元。

他評估 Canopy Growth 待合法時進入美國市場的機會後，認為該股確實相較同業值得更高的估價，但是投資者過度反映了「美國大麻合法化」主題。

巴倫商周本月稍早指出，美國最受歡迎的大麻商包括 Curaleaf Holdings (CURLF-US)、Trulieve Cannabis (TCNNF-US)、Green Thumb Industries (GTBIF-US)，以及 Cresco Labs (CRLBF-US)。

考量 Canopy 準備收購的美國大麻生產商 Acreage Holdings 處於虧損狀態，Bennett 認為其他美國生產商基本面更好。與此同時，由於加拿大整個大麻產業錯失合法化推出，所以大麻市場仍處於過渡階段。雖然有一些令人振奮的跡象，但現在對該市場轉為樂觀仍太早。

Bennett 週三報告也維持 Aurora Cannabis (ACB-US) 「遜於大盤」的評級，但目標價自 3.58 美元調升至 7.49 美元，因為該公司本月稍早公布的第二季財報「令我們對其基礎業務更加擔憂。」

Bennett 說：「首先，加拿大的銷售壓力比我們先前預期更加明顯，因其利潤率幾乎沒有改善。第二，有鑑於近期債務過多和現金消耗率高，我們對 Aurora 的資產負債表是否足以讓公司推進美國市場這點感到質疑。」

然而，這波降級沒有嚇跑投資者，至少現在還沒有。Canopy 週三上漲 0.82% 至 35.60 美元，Aurora 大漲 3.84% 至 11.64 美元。大麻 ETF ETFMG Alternative Harvest (MJ-US) 上漲 4.39% 至 24.28，同日 S&P 500 漲幅約 1.14%。