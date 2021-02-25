推特一堆「炒幣暴富」推文 Klarna執行長呼籲監管單位介入

週三 (24 日) 瑞典支付公司 Klarna 共同創辦人暨執行長 Sebastian Siemiatkowski 表示，他對推特 (TWTR-US) 上宣傳相關比特幣「炒幣暴富」推文深感擔憂，呼籲監管單位應該採取行動，保護人們蒙受潛在的損失。

比特幣 2020 年至今一路狂飆，在過去 12 個月其價格飆升了 400% 以上，截稿前，台北時間週四上午 3 時 30 分許，暫報 49,424 美元。比特幣近期瘋狂漲勢讓人想起 2017 年的比特幣強勁反彈，當時比特幣的價格接近 2 萬美元，但隨後一年卻下跌了 80%，一度被華爾街部分分析師認為比特幣將一文不值。

如今，加密多頭認為，這波漲勢與以往不同，主要原因是大型機構買家的需求增加，Square 和 PayPal 等行動支付商力挺，特斯拉等企業大舉買入之下，比特幣被視為抗通膨、近次黃金的替代資產。

瑞典支付公司 Klarna 共同創辦人暨執行長 Sebastian Siemiatkowski 週三受訪時表示，比特幣有趣的技術，但他擔憂一些人對比特幣這類的投機商品風險意識薄弱。

Sebastian Siemiatkowski 常看到一些推文寫道：「立刻買比特幣，否則你將錯過一生中最大的機會」，他對此表示擔憂：「散戶投資者可能會被推特上敦促購買該幣而不考慮其中的風險所吸引。」

Sebastian Siemiatkowski 提到：「如果我買下 Klarna 股票，用類似的文字做廣告，我會被罰錢，甚至送進監獄。我非常驚訝監管單位為何不追查這些推文。」