流動性風險擔憂 比特幣慘跌8% 一度摔破48000美元 

比特幣週一來到 58,332 美元的歷史新高後，週一晚間 10 時許開始大跳水 8%，一度跌至 47,780.75 美元。

截稿前，比特幣回漲至 52000 美元上方。比特幣市值最近突破 1 兆美元大關，年初至今，比特幣漲幅超過 100%，2020 年比特幣飆升 305%，波動劇烈。

比特幣走勢圖 (圖片：coindesk)

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 週一表示，在過去 3 個月，比特幣價格約上漲 2 倍，但其流動性卻有所下降。隨著市場流動性下滑，比特幣面臨價格波動風險。

巴黎量化加密貨幣交易公司 ExoAlpha 執行合夥人 David Lifchitz 表示，最近比特幣漲勢似乎過於緊張，因此比特幣價格回落可能進一步擴大。

David Lifchitz 稱，可能會發生 15% 的回落，從市場中撤出一些動能，然後再續創新高。因為拋物線越向上，移動速度越快，它就越脆弱，價格回調將受到歡迎。

摩根大通分析師認為，比特幣可能與黃金競爭作為對抗新冠危機中的通膨潛在對沖貨幣，可能反彈至 146,000 美元。

德銀近期一項調查顯示，投資者將比特幣視為金融市場上最極端的泡沫。紐約大學教授 Aswath Damodaran 稱，比特幣是令人矚目的表演，而不是一項投資。

紐約大學經濟學教授、「末日博士」魯比尼 (Nouriel Roubini) 秉持反對加密或幣的態度。魯比尼近期公開表示，比特幣和其他加密貨幣沒有絲毫內在價值。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 上週六警示比特幣價格過高。

關於加密監管議題，美國財政部長葉倫上週提到，比特幣是高度投機的資產，近年來比特幣的波動性很高，任何監管行動都必須與保護投資者有關。

葉倫提到：「需要確保比特幣不流於引誘交易的工具並能保護投資者，因此很重要的一點是，監管比特幣的交易機構要確保遵守其責。」