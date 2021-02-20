ARK每日追蹤：越跌越買！持續加倉TSLA、PYPL

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 19 日之個股進出明細。

買進 賣出 INTU VCYT PYPL PACB VEEV TWST CMLF CDNA EXAS ONVO SGFY MTLS TSLA SPLK U HON BEMA BYDDY TXG AVAV NTDOY API VUZI EXPC TDY RAVN KMTUY TTD

隨著這波 TSLA 的修正，ARK 持續加倉 TSLA (TSLA-US)，另外，也加倉 PYPL (PYPL-US)、VEEV (VEEV-US)，等股票，顯示 ARK 仍是相當看好公司前景。

而聯合技術 (U-US) 也是連續獲得 ARK 基金加倉，值得投資人留意。