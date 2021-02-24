景順投信：傳統消費及體驗族群蓄勢待發

隨著 COVID-19 疫苗在全球推行，讓投資人對社交活動在未來數月重返常態更具信心，消費者信心有望因疫苗利多而逐步改善，多數民眾將可恢復以往的消費能力，景順投信建議投資人可用消費相關基金超前部署。

根據彭博資訊顯示，全球 73 國家已施打超過 1.38 億劑疫苗，每日約施打 485 萬劑，而一國人口接種率約達 70% 至 85% 即有機會恢復正常生活。其中美國最新的接種率是平均每日施打 150 萬劑，總統拜登正嘗試加速推廣速度，自他上任以來，送達美國的疫苗數量增加 28%(註一)；而英國首相強生也在 2 月 20 日訂下所有英國成年人在 7 月底之前，都將接種第一劑疫苗的目標。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，受疫情影響，民眾消費活動從線下轉進線上，景順環球消費趨勢基金掌握這波龐大線上消費商機，所選的商品與服務多走在趨勢尖端，包括電子商務、電玩遊戲與串流媒體等，相關主題約佔投資組合的 70%，不過隨著經濟的重新開啟和消費者開始走出家門甚至恢復旅遊，人們將回到「正常的」生活方式當中，投資組合約 30% 專注於更加傳統的消費及體驗領域，像是觀光、飯店渡與假村、餐廳及博弈等，以掌握疫苗帶動的復甦情勢。

截至 2021 年 1 月底，景順環球消費趨勢基金績效在過去 1、2、3、5 及 10 年皆排名同型基金第一，績效表現優異，今年再獲 2020 年第五屆《指標》台灣年度基金大獎產業股票 - 消費品類別「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳殊榮 (註二)，驗證投資研究團隊的眼光與實力值得肯定。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，新冠肺炎高感染率導致政府實施强制性封鎖或人們自我隔離，而疫苗接種又支持經濟重新開啟和恢復正常，所以預期全球經濟將繼續有所起伏並持續波動，但考慮到美國聯準會和央行的大規模刺激方案推動資金湧入風險資産以尋求財務報酬，仍看好股市的普遍表現。

註一：資料來源為彭博資訊，截至 2021 年 2 月 10 日。

註二：資料來源為 Benchmark，獎項評選期間至頒獎年度當年 9 月底。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv21-0067