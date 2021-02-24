逾七成台股基金淨值創新高 38萬投資人賺錢

台股今 (24) 日雖然大跌百點，但截至昨天，大盤還是續創歷史新高，這也讓台股基金績效亮眼，統計 165 檔台股基金中，有 120 檔、超過七成的台股基金淨值創新高，超過 38 萬位投資人賺錢。投信法人表示，台股接下來的操作難度將更高，建議可以台股基金定期定額分批買進、有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

進一步觀察這些基金中，以近一周績效來看，以群益店頭市場基金 10.59% 表現最佳，其次為群益奧斯卡基金 9.46%，統一經建、統一台灣動力、復華中小精選、國泰科技生化也都有 9% 以上的表現。

操盤績效居冠的群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股受惠資金面、基本面同步正向，隨著疫苗的施打持續進行，主要國家的人民生活可望逐漸回到正軌，將有利工業生產及消費回升，預估對總經數據為正面效益。

在產業方面，吳胤良表示，科技創新可望持續帶動半導體產業發展，台灣將可望受惠此產業趨勢，企業獲利也隨之提升。在資金面上，國際三大央行資產負債表維持高檔，搭配基本面轉佳，預期後續行情仍將往正面發展。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，雖美國十年期公債殖利率因疫苗量產施打激勵快速上揚，惟僅反映總體經濟層面復甦，聯準會持續釋放維持低利率環境的訊息，故新興市場熱錢仍無停歇跡象。

後市來看，杜欣霈表示，台灣各產業庫存調整情形健康，上半年台股多頭氣勢可望延續，整體而言台股仍偏多看待，選股策略將為決勝關鍵，看好科技股，尤其成長動能來自科技創新力道者例如半導體先進製程相關以及車用電子相關族群。電子原物料及零組件可望受惠供需吃緊以及漲價題材，傳產原物料、金融等亦可望受惠全球總體經濟復甦帶動終端需求回升。

不過，也因為台股已進入歷史高檔區，近期盤勢明顯震盪加劇，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議可以透過定期定額台股基金介入。

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