柏瑞巨人「最佳ESG表現大奬」 唯一獲奬台股基金

柏瑞巨人基金贏得 2020 第五屆 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎的「最佳 ESG 表現大獎」，為該獎項唯一獲獎的台股基金。

「最佳 ESG 表現大獎」的評選標準是從基金所投資的個股角度出發，以 22 個 ESG 類別來給予評分，在過去 12 個月 (2019/10/1~2020/9/30)，整合基金投資組合所有個股的 ESG 總評分，在同類型基金中，排名前 1% 的基金才能獲得此一獎項。

根據《指標》研究團隊說明，該獎項主要在告訴投資人及年輕一代除了關心基金績效表現外，更要注重其投資對環境及社會帶來的積極影響。《指標》進一步指出，獲得此一獎項，代表該基金能發掘投組標的，在未來長期穩定表現的能力，以及該基金的投組對抗潛在風險的能力。以下為柏瑞巨人基金經理人高豪志的訪談紀要：

Q1：如何觀察台股 2021 年展望？

台股今年來牛氣沖天，市場的資金動能還是很充沛，美國聯準會 (Fed) 短期也沒有收回流動性的打算，加上外資法人機構預估台灣 GDP 最樂觀可達 4% 以上，因此就中短期來看，資金面加信心面現在看起來還是不錯，今年確實還有行情可期。

另外就企業獲利前景來看，台股 2021 獲利動能會比去年好，尤其是在上半年，因為延續去年下半年的動能，再加上去年基期較低的關係，預期可為台股後市帶來支撐。不過，投資人的情緒雖然很樂觀，但指數點位已越來越高，且多數好消息都已經反應，接下來要觀察各產業能否維持銷售動能，並且要慎選個股。

位已越來越高，且多數好消息都已經反應，接下來要觀察各產業能否維持銷售動能，並且要慎選個股。

Q2：柏瑞巨人基金 2021 的投組策略？

現階段而言，我們會去找 reopening (再度解封) 受益的產業，去年底這一波封城的影響已經比之前小，假設疫苗效果會有更好的突破，在再度解封環境下，原物料會有投資機會，而且石油價格持續上漲、貨櫃航運和鐵礦砂的需求也很強勁，因此持續看好相關產業。

其次，看好電子上游零組件商機，例如泛用型的記憶體、被動元件。由於去年下半以來的 IC(積體電路) 缺貨，有機會在第二季緩解，而供應鏈主要瓶頸去除後，將可以帶動其他零組件銷售。此外，2020 年是台灣 5G 元年，是屬於規格的升級，生產的手機都是比較高階的，但 2021 年 5G 滲透率提升後，中低階的手機產量會較多，款式也多，預期會帶動通用型的電子元件需求。

另一方面，2020 年下半年時，市場比較擔心 WFH(在家工作) 需求難以為繼，可能拖累 2021 的 PC(桌上型電腦) 成長動能出現衰退，但今年越來越多市調機構已經上修 PC 出貨量到成長 10%。雖然 Smart Phone(智慧型手機) 去年全球銷量下滑 9%，但今年也預計將成長一成以上，加上伺服器銷售量也有機會從去年谷底往上爬，來自終端的需求是提升的，自然也會帶動電子零組件的需求。

再來，IC 產業長線仍樂觀看待，5G、高速運算及 IoT(物聯網) 為成長推手，但股價本波大漲後，看法已經漸趨中立。另外一個投資區塊就是電動車，這是一個長線的趨勢，因為目前全球滲透率還不到 5%，市調機構預計 2025 年，會提升到 15%~25%，將帶動相關產業的投資機會。

Q3：可否說明本基金投組 ESG 選股策略？

本基金是以長期觀點來建構投組標的，也注重個股在公司治理、社會責任及環保議題 (ESG) 的作為，柏瑞與同業較為不同的是，並不單看個股短期的獲利動能，而是相對較長期的業務穩定性。

此外，本基金持股相對較少、周轉率也低，因為精選標的，且長期追蹤，選股重點還是在看個股的基本面，並且透過集團的股票風險評估 (ERA) 機制來參考個股 ESG 的表現。

本基金投組中，專注長期投資在公司管理良好、關注 ESG 的大型藍籌股，而這些標的在國際 ESG 評分機構中的評比相對較佳高，也造就巨人基金獲得評審單位青睞。

柏瑞巨人基金成立於 1997 年 8 月，截至 2020 年 12 月底的基金規模為新台幣 14 億元。本基金主要投資標的為台灣地區之股票，以追求長期資本利得為目標。依據台灣總體經濟與企業獲利成長表現，分析個產業與景氣的趨勢，採去由下而上的選股方式，同時考量相關區域股票市場走勢以及政治風險，建構投資組合。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金得投資於高收益債券。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。投資人若投資以高收益債券為訴求之基金適合非保守型之投資人，且不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資風險包括投資債券固有之風險 (包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等)。此外，投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，本基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券相關風險，包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110057)