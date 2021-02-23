比特幣再跌破5萬美元關卡 單日下跌逾10%

在諸多不利言論打擊之下，比特幣周二 (23 日) 跌勢加重，一度失守 5 萬美元關卡，24 小時跌幅超過 10%。

台北時間周二下午 14:10，比特幣由全日低點重新回到 5 萬美元上方，但跌幅仍達兩位數，根據 Coindesk 報價，比特幣今日低點摔至 47780 美元，跌幅達到 17%。

(圖表取自 Coindesk)

其他加密貨幣同樣大跌，以太幣挫 12%，幣安幣跌 11%，瑞波幣跌幅更高達 18%。

美國財長葉倫 (Janet Yellen) 周一批評，比特幣是高度投機、低效率的資產。微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 也警告，比特幣過熱可能讓投資人重傷。

在此之前，一直發言支持比特幣的特斯拉 (TSLA-US) 馬斯克 (Elon Musk) 表示，比特幣當前價格似乎過高。

特斯拉本月批露了 15 億美元的比特幣投資，市場估公司這筆投資帳面獲利已達 10 億美元。與此同時，MicroStrategy Inc. 將可轉換債券的出售額提高至 9 億美元，以購買更多的加密貨幣。

Miller Tabak + Co. 分析師 Matt Maley 在周末指出，由技術分析的角度，比特幣在月相對強弱指標上，已經極度超買。

AMP Capital Investors 動態市場主管 Nader Naeimi 表示，比特幣是純粹的投機資產。