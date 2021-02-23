警告比特幣價格過高後 馬斯克身價單日蒸發150億美元 

馬斯克警告比特幣價格有點高之後，特斯拉 (TSLA-US) 股價周一 (22 日) 重挫 8.6%，他的淨資產也大幅減損 152 億美元。

特斯拉兩周前宣布投資比特幣，但馬斯克周末在推特上警告，比特幣和以太幣的價格有點高，引發比特幣大跌，特斯拉股價也走低，使得馬斯克以 1834 億美元落居彭博億萬富豪榜上第二名。

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯再度榮登財富榜冠軍，他的財產雖然也下滑 37 億美元，仍以 1863 億美元超前馬斯克。兩人的排名最近多次彼此易位，上周馬斯克才靠著 SpaceX 的融資重返首富寶座。

馬斯克周一也在推特上說，特斯拉的 Model Y 標準款 (Standard Range) 將不在販售選項中，證實了 Electrek 報導入門款 Model Y 停售的消息。

特斯拉 1 月剛推出 Model Y 標準款，售價從 4.19 萬美元起，上周多項產品宣布降價，這款平價電動休旅車價格調降至 3.9 萬美元，然而如今美國官網已經沒有此選項。

特斯拉股價周一收盤挫跌 8.6% 至每股 714.50 美元，盤中跌幅一度深達 9.1%，但在特斯拉股價於美股盤中交易時段走低的同時，比特幣卻開始回升。

根據 Coindesk 報價，截稿前比特幣報 53742.56 美元，從稍早最低觸及的逾 47000 美元回升。自特斯拉宣布投資比特幣以來，該加密貨幣大漲 50%，最高突破 58000 美元。

特斯拉不少投資人或許已經歷見識過馬斯克推文的威力。去年 5 月，馬斯克曾說特斯拉股價過高，導致該公司股價重挫 10%，以股票分拆基準調整後計算曾跌到 140 美元，但那波跌勢並未持續太久。

特斯拉並未揭露比特幣投資部位的規模，晨星分析師 David Whiston 推估以比特幣 1 月收盤中間價計算，特斯拉可能買進超過 4.2 萬的比特幣。這筆投資依據周日報價總價值約 24 億美元，到了周一比特幣跌至低點期間約 20 億美元。

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 預估，特斯拉在比特幣的投資帶來約 10 億美元帳面獲利，可能比去年靠賣車賺進的收益還多，但比特幣的波動性也讓特斯拉面臨雙面刃。

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