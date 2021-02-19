SpaceX募資助陣 馬斯克重回世界首富寶座

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯重返世界首富只有一天，又被特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克擠下寶座，原因是儘管特斯拉股價近日下挫，但 SpaceX 完成新一輪募資彌補了馬斯克流失的資產。

SpaceX 本月從紅杉資本 (Sequoia) 等投資人手中募集到 8.5 億美元，使公司估值躍升到 740 億美元，並幫助馬斯克淨資產增加約 110 億美元。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克周四以 1999 億美元身價重返世界第一，超越貝佐斯的 1942 億美元。

特斯拉股價去年飆漲近八倍，讓馬斯克身價一路超車巴菲特、比爾 · 蓋茲，並於今年 1 月擊敗貝佐斯，以 1950 億美元財富成為地表最有錢的人。但特斯拉股價接連走跌，導致馬斯克身價下滑。

貝佐斯資產則以亞馬遜持股為主，去年 8 月身價一度飛越 2000 億美元大關，過去三年來穩坐世界首富的位置。他已宣布將在第 3 季轉任亞馬遜執行董事長，投注更多時間於 Blue Origin 火箭公司、貝佐斯地球基金和等項目上。

馬斯克本周邀請俄羅斯總統普丁在語音社群平台 Clubhouse 上一起聊天，克里姆林宮發言人表示，普丁還沒用過 Clubhouse，但覺得馬斯克的提議相當有意思。

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