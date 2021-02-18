比特幣突破52000美元再寫里程碑 貝萊德透露已進軍

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 固定收益投資長 Rick Rieder 表示，該公司已經進軍比特幣領域。比特幣周三 (17 日) 站上 52000 美元，攀抵歷史新高。

比特幣周二首度攻克 5 萬美元整數關卡，之後接連突破 51000、52000 美元，周三最高攀抵 52621.84 美元。根據 Coindesk 報價，截稿前，比特幣報 52350.11 美元，24 小時內上漲 6%，整體市值 9753 億美元。

Reider 接受 CNBC 採訪時說：「目前比特幣還在劇烈波動，但要注意，人們正在尋找有價值的去處，希望在假設通膨率上升、債務累積的前提下，把資金投入能增值的地方。因此我們開始小試身手。」

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的資料，貝萊德 1 月把比特幣期貨納為兩檔基金的潛在投資標的，分別是貝萊德策略收益機會基金 (BlackRock Strategic Income Opportunities)，以及貝萊德環球資產配置基金 (BlackRock Global Allocation Fund)。

特斯拉 (Tesla) 宣布投資而且可能接受比特幣購車之後，愈來愈多金融機構也加入投資行列，紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 今年將推出數位資產產品，萬事達卡 (Mastercard) 有意接受某些業務由比特幣支付。

Reider 對比特幣看法正面，去年 11 月曾透露看好比特幣大有潛力可以取代黃金。但對於應該配置多少資金在比特幣上，他建議投資人應該評估自己的資產組合，「我們的現金水位史無前例地高，存續期和利率已經無法避險，在我看來，以現金形式保有手頭資金有其道理。」

分析師也警告，比特幣距離成為廣泛使用的支付形式還有一段迢迢長路，其劇烈波動的特質可能導致當前的超高價格難以延續。

Simplify 資產管理公司的 Harley Bassman 說，比特幣價格波動率高達 80%，是歐元的十多倍高、俄羅斯盧布的七倍高，「比特幣等於是完美的合法投機資產，儼然是 1636 年荷蘭鬱金香的翻版。比特幣最終是否會步上同樣的後塵？我不清楚，最好妥善評估風險。」