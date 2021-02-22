緊張情緒緩解 傳印度將放行上汽、長城汽車在內等45項中國投資案

隨著中國與印度在爭議邊界的緊張局勢獲得緩解，外媒引述印度政府與產業人士透露，印度將核准包含長城汽車與上汽集團在內等 45 件中國投資案，其中多數集中在製造業。

《路透社》引述 2 名政府消息人士稱，上述 45 項中國投資案多數為製造業領域，且並未涉及敏感的國家安全議題。雖然沒有詳細說明，但消息人士稱，長城汽車和上汽集團的投資案可能被列入批准清單。

長城汽車原定去年底收購通用汽車 (GM-US) 的印度工廠，交易價值估約 2.5 億至 3 億美元，但由於中印緊張局勢升溫，收購計畫被迫喊卡。長城汽車此前曾表示，該公司將印度業務視為全球發展策略的關鍵部分，計畫未來幾年在印度投資 10 億美元。

另一方面，自 2019 年起以旗下英國品牌 MG Motor 在印度展開銷售的上汽集團，先前承諾向印度投資近 6.5 億美元，該公司必須先獲當局批准，才能繼續推進在印度投資。

消息人士表示，印度政府未來計劃將總價值超過 20 億美元的 150 項中國投資案，依照國安風險分為三類。汽車、電子、化學和紡織等產業較不敏感，涉及數據和金融的相關產業則視為敏感產業。

一位政府消息人士稱，非敏感產業的投資案能夠更快獲得批准，被視為涉及敏感領域的投資案則稍晚進行審議。