中印外長達成5點共識 力圖緩解邊境緊張

印度和中國外交部長週四 (10 日) 發表聯合聲明，同意雙方邊防部隊持續對話，保持適當距離緩解緊張。

中國外交部長王毅前往莫斯科，出席上海合作組織外長理事會會議，期間與俄羅斯外交部長 Sergei Lavrov、印度外交部長蘇傑生 (Subrahmanyam Jaishankar) 會談，並發布三方新聞稿，重申三方支持包容的多邊主義，尊重各方公認的國際法原則。

根據中國官媒報導，中印達成 5 點共識，包括：

兩國外長同意雙方應遵循兩國領導人達成的關於發展中印關係的一系列重要共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端。 兩國外長認為，邊境地區當前形勢不符合雙方利益，兩國邊防部隊應該繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和現地事態。 兩國外長認為，雙方應恪守現有邊境事務協議和規定，維護邊境地區的和平與安寧，避免採取任何可能使事態升級的行動。 雙方同意繼續通過中印邊界問題特別代表會晤機制保持溝通，繼續開展中印邊境事務磋商與協調工作機制磋商。 兩國外長同意，隨著局勢緩和，雙方應加快完成新的建立互信措施，維護和增強邊境地區的和平安寧。

自從 5 月以來，雙方的軍隊就一直發生邊界爭端。6 月，一場致命的衝突導致 20 名印度士兵死亡，中國方面未透露傷亡情況。本週早些時間，雙方又展開新一輪對峙。

中印衝突期間，印度以國家安全為由，宣布禁用 118 款中國應用程式。

歐亞集團 (Eurasia Group) 南亞分析師 Akhil Bery 和亞洲分析師 Kelsey Broderick 在週四的報告中表示，到目前為止，已經進行了多輪會談，但都沒有阻止新的小規模衝突。鑑於當前的雙邊關係狀況，任何一方都難以退讓。

歐亞集團還預測，成功的外交談判有 25% 的機會導致衝突降級，而在邊境發生進一步的軍事衝突的機率則有 15%。僵局持續的可能性為 60%，這種情況會持續發生周期性的爆發和小衝突，從而造成有限的人員傷亡。