〈焦點股〉傳動元件廠漲聲響 上銀、直得、全球傳動股價嗨翻

美國總統拜登正式宣誓就職，帶動美股周三收高，台股今 (21) 日飛越萬六，一度飆漲 400 多點，傳動元件股也受到買盤青睞，由於全球半導體設備需求強勁，台廠傳出已陸續調漲產品價格約 5-10%，在利多題材激勵下，直得股價亮燈漲停，寫下近 1 年半新高，上銀、全球傳動漲勢也相當強勁。

上銀集團 (2049-TW) 與旗下大銀微系統 (4576-TW) 營運狀況持續轉佳，帶旺股價表現，大銀今日吸引資金進駐，直奔漲停價 98.8 元，創逾 1 年半新高，上銀勁揚約半根漲停板；直得 (1597-TW) 也噴出一根漲停，站穩百元大關，來到 104.5 元，創 2019 年 5 月上旬以來新高；全球傳動 (4540-TW) 盤中衝上 58.5 元，同樣逼近漲停。

上銀在 5G、半導體、智慧製造業務接到不少急單，近來晶圓機器人與系統件訂單滿載，產能供不應求，總裁卓永財表示，為反映原物料漲價、運費增加，去年 12 月起調漲包括線性滑軌、滾珠螺桿等產品線至少 5%，目前訂單已滿載至第三季，由於需求持續暢旺，部分產品已啟動第二波漲價，漲幅超過 1 成。

隨著遠距商機持續發酵，晶圓廠擴大投資，大銀微系統最大客戶美商應材也已要求提前備貨，目前半導體相關訂單能見度已看到第 2 季末，不排除有調整售價的計畫，董事長卓永財看好，大銀今年營收、獲利將雙雙優於去年。

線性滑軌廠直得去年底由上櫃轉上市，受惠半導體、醫療需求帶動，微型線性滑軌出貨增溫，短急單需求主要來自中國市場，目前已調漲產品售價約 5%，半導體設備訂單能見度達 4 個月以上。

全球傳動表示，今年以來 5G、自動化與車用等需求不錯，加上車用需求回溫，大尺寸滾珠螺桿需求暢旺，交期也因此拉長，農曆年後訂單會更加明朗，預期在避險得宜下，第一季匯損金額將明顯下降。

亞德客 - KY (1590-TW) 去年營收創新高，達人民幣 44.65 億元，可望躍升全球前三大氣動元件廠；亞德客表示，未來將持續強化研發中心與組建高精密加工廠，滿足市場需求，並實現未來 5 年內，營收達人民幣 100 億元 (超過新台幣 432 億元) 的目標。