【永豐期貨】權值股休息整理 中小型股接棒使跌勢收斂

期貨走勢

台指期週五下跌 71 點至 16309 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 32.38 點，電子期逆價差縮至 - 1.82 點，金融期轉為逆價差 - 4.7 點。現貨部分，三大法人賣超 181.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1108 口至 - 7527 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1211 口至 - 21938 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1256 口至 - 10663 口。

週四公布上週初領失業救濟人數為 86.1 萬，意外上升，而葉倫受訪表示，拜登加稅計畫可能會逐步進行，仍需採取大規模刺激計畫促使經濟全面復甦。美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.38%，標普 500 下跌 0.44%，那斯達克下跌 0.72%，費半指數下跌 0.99%。台股今天跟隨其胎主要亞股走跌，主要電子權值無力撐盤，盤中大盤一度下跌逾 200 點，所幸低接買盤撐盤，使跌勢收斂，終場加權指數下跌 0.51%，收 16341.38 點。權值股來看，台積電下跌 1.2%，收 652 元，拖累大盤走勢，但大立光開高走高，逆勢上漲 4.77%，收 3405 元，其他如生技、面板及 PCB 等族群較為撐盤，使跌勢收斂，台股今天跟隨國際股市拉回，權值股改由中小型股接棒，台股基本面仍佳，整體來看台股還是具有上攻動能，投資人可挑選財報亮眼，並具有基期較低的標的來進場布局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.23。VIX 指數上漲 0.46 至 22.92。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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